الرئيس تبون يُجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي، شملت تعيين تسعة عشر (19) سفيرًا، وخمسة (05) قناصلة عامين، إلى جانب قنصلين اثنين (02)، في إطار إعادة هيكلة وتعزيز الأداء الدبلوماسي الوطني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لإضفاء ديناميكية جديدة على العمل الدبلوماسي، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة الجزائر على الساحة العالمية، فضلاً عن حماية مصالحها السياسية والاقتصادية.