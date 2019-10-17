أجمل إمرأة في العالم من أصل فلسطيني وبيونسيه في المركز الثاني

أعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، “بيلا حديد”، حصلت على لقب أجمل إمرأة في العالم.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، تم إختيار بيلا حديد “23 عاما”، كأجمل إمرأة في العالم وفق معيار القاعدة الذهبية، والتي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وتم تصنيف “بيلا حديد”، كأجمل إمرأة، بمعدل جمالي وصلت نسبته إلى 94 بالمئة، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي إبتكرها اليونان القدماء.

وتعتمد هذه النظرية، على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها، كموضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين.

وتفوقت “بيلا حديد”، على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن “بيونسيه” و”كاتي بيري” و”كارا ديليفين”، وكذا شقيقتها “جيجي حديد”.

وتحصلت على المركز الثاني، “بيونسيه”، بمعدل وصل إلى 92.44 بالمئة، وجاءت “أمبر هيرد” ثالثة بنسبة 91.85 بالمئة.