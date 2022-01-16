أجمل شتاء في العالم.. حملة إماراتية لدعم الشعوب التي تعاني ظروفا صعبة

شنت دولة الإمارات حملة أطلقت عليها اسم “أجمل شتاء في العالم”، بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وصانع المحتوى “أبوفلة”.

وتم شن هذه الحملة لجمع 10 ملايين دولار وتوفير الدفء لـ 100 ألف أسرة بين اللاجئين والنازحين.

وأعلنت حملة “أجمل شتاء في العالم” الهادفة إلى التعريف بمعالم دولة الإمارات في شتائها المعتدل ونشر القيم الإنسانية لشعبها.

وتم إطلاق المبادرة يوم الجمعة 7 جانفي، حيث تم لحد الساعة جمع أزيد من 7 ملايي دولار خلال 9 أيام.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشعوب التي تعاني ظروفا صعبة جراء برد الشتاء. ومساندة اللاجئين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى سكن الخيام في العالم العربي وأفريقيا. عبر نشر الدفء في خيمهم وأماكن وجودهم.

كما تتيح المبادرة الإنسانية، للجميع من مختلف أنحاء العالم المشاركة في التحدي لتوفير أكبر قدر من المساعدات. ودعم أكبر عدد من عائلات اللاجئين والمجتمعات الأكثر حاجة في المنطقة في فصل الشتاء.

وذلك بالتعاون مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام”. واللتين ستساهمان في إيصال المساعدات إلى محتاجيها.

كما تستقبل مبادرة “لنجعل شتاءهم أدفأ” المساهمات للحملة الخيرية من كل مكان وعلى مدار الساعة طوال مدة المبادرة، على موقعهم الإلكتروني.

وإلى أن يتم جمع المبلغ المطلوب كاملاً بواقع 10 ملايين دولار. قام اليوتيوبر الشاب “أبو فلة” بحبس نفسه في غرفة زجاجية اعتبارا من الجمعة 7 جانفي. لن يغادرها حتى اكتمال المبلغ.

ويقوم اليوتوبور ببث حي في قناته يستمر حتى اكتمال جمع المبلغ المطلوب. ويشجع المساهمين من كل مكان على دعم اللاجئين والمحتاجين لتجاوز الشتاء وظروفه القاسية خلال الأشهر الأولى من عام 2022.

كما تتولى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام” شراء المستلزمات والحاجيات الأساسية. مثل البطانيات والأغطية والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة من مساهمات المتبرعين. وتقديمها بشكل مباشر للاجئين والنازحين في كلٍ من الأردن والعراق ولبنان.

كما ستشمل المساعدات الأفراد والأسر الأشد حاجة في سوريا ومصر.