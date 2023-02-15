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قناة النهار

أجمل قصص الصداقة.. فريد يعتني بصديقه المريض لأكثر من 40 سنة

بقلم قناة النهار
أجمل قصص الصداقة.. فريد يعتني بصديقه المريض لأكثر من 40 سنة
مجتمع
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رابط دائم : https://nhar.tv/OfYtF
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