قناة النهار أجمل قصص الصداقة.. فريد يعتني بصديقه المريض لأكثر من 40 سنة بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2023 - 23:31 مجتمع شارك غرِّد أرسل 80 0 رابط دائم : https://nhar.tv/OfYtF الجزائر اقرأ أيضا الحماية المدنية : الشيئ لي ساعدنا في عملية الإنقاذ هو تركيبة رجل الحماية الجزائري قناة النهار 14 فيفري ملعب ميلود هدفي: شكر خاص من قناة النهار للمتطوعين على العمل الجبار المبذول في الشان قناة النهار 03 فيفري مجتمع: مطالب لتخفيف أسعار المدافىء المركزية للحد من خطر الغاز السام قناة النهار 30 جانفي البويرة : إستقبال خاص لوحدات الحماية المدنية المشاركة في عمليات الإنقاذ بسوريا قناة النهار 14 فيفري والي البليدة وأسلاك الأمنية في زيارة إلى الطفل محمد بمستشفى حسيبة بن بوعلي قناة النهار 29 جانفي دلال خير: طفل مصاب بمرض اللوكيميا أو سرطان الدم جعل حياته في خطر كبير وعلاجه يتطلب مبلغ ضخم قناة النهار 03 فيفري عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان قناة النهار 01 فيفري طالع هابط: مستثمر يستغيث بعد صرفه الملايير ليصطدم بعراقيل إدارية بالجملة قناة النهار 26 جانفي مومن أيت قاسي: حذاري من منتخب النيجر.. لا يستسلم ويلعب على أخطاء المنافس قناة النهار 28 جانفي باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج قناة النهار 31 جانفي