أجندة اليوم التاسع من الحملة الإنتخابية

دخلت الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، اليوم الجمعة، يومها التاسع، بتنظيم العديد من النشاطات والتجمعات الشعبية للمترشحين الثلاث.

وفي ما يلي أجندة اليوم التاسع من الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر:

نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بولاية جيجل (10.00 سا) وتجمع شعبي بولاية ميلة (16.00 سا).

ونشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية النعامة (صباحاً) وآخر بولاية بشار (مساءاً).

نشاطات جوارية لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بولايات : عين الدفلى، الشلف، غليزان ومستغانم.

نشاط جواري لحزب جبهة التحرير الوطني ببلدية مروانة بولاية باتنة (15.00 سا).

تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بمعهد التكوين المهني الشهيد “حسين مرخوفي” بولاية تقرت (18.00 سا).

وتجمع شعبي لحركة البناء الوطني بقاعة السينما “الكواكب” بولاية الجلفة (09.00 سا). وآخر ببلدية عين بوسيف بولاية المدية (17.00 سا).

تجمع شعبي لجبهة المستقبل بالقاعة متعددة الرياضات بمدينة بوسعادة (10.00 سا). وآخر بدار الثقافة “محمد العيد آل خليفة” بولاية باتنة (16.30 سا).

وتجمع شعبي لحركة النهضة بقاعة “الرياض” بولاية المغير (18.00 سا).

بالإضافة إلى تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية سكيكدة (صباحاً).