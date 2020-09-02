أجندة ثقيلة وتعديل الدستور في الواجهة.. البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية اليوم

يفتتح اليوم الأربعاء، المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، دورته العادية لسنة 2020 – 2021، وعلى الطاولة أجندات ثقيلة يتقدمها التعديل الدستوي.

ويأتي افتتاح الدورة، طبقا لأحكام الفقرة المحددة لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وقد ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية.

وأشاد الاجتماع بقرار تعديل الدستور، حيث دعا شنين الى انخراط الجميع لإنجاح المسعى الذي سيحمي الجبهة الداخلية للبلاد ويؤمنها.

من جانبه، أعرب مكتب مجلس الأمة، عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر موعدا للاستفتاء الدستوري

وجدد مكتب مجلس الأمة، انخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية من خلال تعديل عميق للدستور يتواءم ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وينتظر أن تنزل وثيقة التعديل الدستوري الى البرلمان بغرفتيه، لمناقشتها وإثرائها، وتمرير المشروع على الإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.