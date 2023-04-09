أجهزة آيفون من هذا الطراز ستتوقف عن العمل الشهر المقبل

اتخذت شركة “أبل”، قرارا، بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة للهاتف الشهير “آيفون”، بداية من الشهر المقبل.

وعليه، سيتوقف العديد من أجهزة آيفون عن القيام بأهم الوظائف، الشهر المقبل، وذلك بسبب هذا القرار المثير للجدل.

وستختفي تطبيقات حساسة من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من الشهر المقبل.

كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل من لم يحدث إلى “نظام تشغيل أبل 12.0” على الأقل.

وستفقد الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لأبل، بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط. وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.

وجاء في حساب “Apple tipsterStellaFudge” المختص بمنتجات أبل: “اعتبارا من أوائل شهر ماي، سيتوقف الوصول إلى خدمات أبل. باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام”iOS 11″.. من المحتمل أن تتلقى إشعارا يطالبك بالتحديث”.

وأضاف الحساب، أنه وإذا لم تتلق إشعارا يخبرك بتحديث جهاز آيفون الخاص بك. فيمكنك بسهولة تحديث برنامج النظام بنفسك باستخدام تطبيق الإعدادات بجهازك.

وذلك بالتوجه إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، ثم النقر فوق رمز تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.