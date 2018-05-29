أجهزة التشويش وراء تداول إمتحان “البيام” على “الفايسبوك” دقائق بعد إنطلاقه

بعد تداول موضوع امتحان مادة الرياضيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي”فايسبوك” دقائق فقط بعد انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “بيام”دورة ماي 2018.

إتّضح أن أجهزة التشويش لم تشغّل أمس في بعض مراكز الإمتحان، وهذا حسبما كشفته مصادر لـ”النهار”، متزعّمة الجهات المسؤولة عن هذا الفعل .

بأنّه من التمكّن التحكّم في التلاميذ دون اللجوء إلى هذه الأجهزة التي سخّرتها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارات أخرى لضمان السيرورة الحسنة للامتحانات.

ولتفادي تكرار سيناريو تسريب الإمتحان مثلما وقع في السنوات الماضية.

والتحق منذ صبيحة اليوم الثلاثاء مترشحو شهادة “بيام” بمراكز الإمتحان لأجل اجتياز ثاني اختبار في مادتي الرياضيات والتاريخ والجغرافيا.

فيما سيمتحنون في مادة اللغة الإنجليزية، خلال الفترة المسائية .

وسيكون آخر يوم امتحان يوم غد الأربعاء في مادتي اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية خلال الفترة الصباحية، أما اللغة الأمازيغية ستكون للتلاميذ المعنيين بها خلال الفترة المسائية.

وحسب ما رصدته “النهار” من أمام متوسطة عبد المجيد مزيان بالمحمدية شرق العاصمة، فإن ثاني امتحان تميّز بالسير الحسن، كما عبّر التلاميذ عن ارتياحهم لهذا الجو السائد.

خاصة وأن أيام الإمتحان جرت في أجواء ربيعية معتدلة، أثّر بشكل إيجابي على نفسية المترشحين في شهر الصيام.

للإشارة قالت بن غبريت بخصوص قضية نشر موضوع اللّغة العربية على “الفايسبوك” يوم أمس دقائق معدودة بعد انطلاق الإمتحان، أن القضية تهمّنا جميعا.

في إشارة من الوزيرة أنّ مصالحها ستتّخذ إجراءات صارمة في حق من كان وراء هذه السلوكات غير المبرّرة.