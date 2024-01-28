أجهزة الدفع الإلكتروني.. تغطية 98 بالمائة من أحياء “عدل”

قام فرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو” بوضع عدة إجراءات. من أجل تطوير الرقمنة لفائدة المستفيدين من السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار “عدل”.

ومن هذه الإجراءات، وضع أجهزة الدفع الإلكتروني في الأحياء السكنية التابعة لبرنامج “عدل”.

وافاد رئيس مصلحة العمليات التجارية بفرع عدل للتسيير العقاري، محمد نجيب الله حسان، في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أنه تم تغطية أزيد من 615 حي سكني بأجهزة الدفع الإلكتروني. أي بنسبة 98 بالمائة عن كجمل الأحياء السكنية الموزعة عبر التراب الوطني.

كما تأتي العملية، حسب محمد نجيب الله حسان، في إطار تحسين خدماتها وتسهيل الخدمة العمومية للمواطن.