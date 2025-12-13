أجواء باردة.. أمطار وثلوج بداية من الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة استمرار تساقط الأمطار على فترات بالمناطق الجنوبية للبلاد، ودخول منخفضات للضغط الجوي محملة بأمطار غزيرة على المناطق الغربية، الشمالية والجنوبية للبلاد.

وحسب ذات المصالح ستشهد بعض المناطق الجنوبية للبلاد يوم الاثنين تساقط أطار جد معتبرة، حيث تنتقل الأمطار في المساء نحو المناطق الشمالية الشرقية مع تسجيل أجواء شتوية.

كما ستعرف بعض المناطق الجنوبية على غرار بشار، تيميمون، شمال بني عباس، يوم غد الأحد تساقط أمطار رعدية، في حين ستسجل بعض الزخات المطرية على المناطق الغربية للوطن على غرار وهران، سعيدة، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، الشلف. بالإضافة إلى بعض المناطق الجنوبية منها تمنراست، ان صالح وبرج باجي مختار.

وأكدت مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار يوم الاثنين على إن صالح، تمنراست، برج باجي مختار لتنتقل إلى المغير. تقرت، اولاد جلال، بسكرة، الوادي وجانت. ومن المرتقب كذلك تساقط أمطار على أغلب المناطق الشمالية للبلاد الى غاية يوم الثلاثاء.

هذا وتتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق الشمالية للبلاد الغربية الوسطى. وحتى الشرقية مع تساقط الثلوج على أغلب المرتفعات الداخلية للبلاد.

كما أشارت المصدر نفسه إلى دخول منخفضات للضغط الجوي قادمة من شمال غرب أوروبا نحو المناطق الغربية الشمالية والجنوبية. تكون محملة بأمطار تستمر إلى إلى غاية يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025. مع تسجيل منخفض آخر من نوعه منتصف الأسبوع الجاري. محمل بأمطار رعدية تكون حاضرة بداية من يوم الثلاثاء على المناطق الشمالية الغربية الوسطى والشرقية.

هذا وستعرف أغلب المرتفعات الداخلية للبلاد يومي الثلاثاء والأربعاء تساقط ثلوج.

وبخصوص درجات الحرارة، ستكون الأجواء صقيعة وباردة عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد، حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا. مابين 4 و6 درجات بشمال البلاد، و 7و15 درجة بالمناطق الجنوبية وخلال الظهيرة ستكون درجات الحرارة فصلية على السواحل الوطنية والمناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 9 و13 درجة بالمناطق الداخلية، و17 و21 درجة على السواحل الوطنية، و17 و29 درجة بالجنوب.

