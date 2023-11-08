قناة النهار أجواء باردة بالمناطق الداخلية..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 08 نوفمبر 2023 - 13:15 شارك غرِّد أرسل 58 0 أجواء باردة بالمناطق الداخلية..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9wpiA اقرأ أيضا غليزان / "الكربوط" وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون قناة النهار 28 أكتوبر المدية / إستضافة الجراح العالمي الهندي راتان راتناف المتخصص في جراحة عظام الأطفال قناة النهار 07 نوفمبر مشروع قانون المالية 2024 .. 20 مليار دينار لدعم القطاع الفلاحي وتأمين غذاء الجزائريين قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط :الشيخ النوي.. شوف المنكر في وادي الفظة بالشلف.. تقول ما فيها لا والي لا مير قناة النهار 29 أكتوبر بلا زعاف مع أ/ الدكتور نور الدين بكيس: ما الفائدة من المسيرات للدفاع عن غــ.زة..؟ قناة النهار 24 أكتوبر صريح جدا : واش من كلمة توجع قالوهالك و ما نسيتهاش ؟ قناة النهار 05 نوفمبر "مشاهد تقشعرّ لها الأبدان .. النواب يهتفون "جيش شعب معاك يا غـ.ـزة قناة النهار 31 أكتوبر سفير كوبا بالجزائر: موقفنا ثابتة فيما يخص القضايا العادلة وندين بشدة العدوان الإسرائيلي على فلسطين قناة النهار 28 أكتوبر صريح جدا: هذا ما يمكن أن يقوم به الجزائري في سبيل دعم فلســـ.طين قناة النهار 22 أكتوبر باتنة: الدرك يحجز كمية من مشتقات الحليب منتهية الصلاحية بسريانة قناة النهار 20 أكتوبر