أجواء باردة.. سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من السبت بهذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من مساء السبت. حيث تكون من متوسطة إلى نشيطة الفعالية مع تراجع في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار”، أن الأجواء المرتقبة ليوم غد الجمعة ستكون مغشاة على المناطق الغربية والوسطى بسحب سفلى مع ضباب خفيف لتتحول الى غائمة مع بعض الامطار على الولايات الساحلية والوسطى للوطن. بينما على الولايات الشرقية الأجواء ستكون غائمة نسبيا مع أمطار متفرقة وزخات راعدة .

بينما على الجنوب ستكون الأجواء صافية مع خلايا راعدة على الجنوب الشرقي للوطن.

درجات الحرارة تتراوح من 21 الى 26 درجة على السواحل. وعلى المناطق الداخلية تتراوح من 24 الى 25 درجة وبالجنوب من 31 الى 34 درجة.

وأضافت المتحدثة، أن السماء ستتلبد تدريجيا على المناطق الوسطى والشرقية بداية من مساء السبت، لتصبح غائمة وممطرة يومي الأحد والإثنين. وتكون الأمطار رعدية وغزيرة ليلة الأحد على المناطق الساحلية. كما ستبقى سلسلة الإضطرابات الجوية تشهدها الولايات الشمالية للوطن إلى غاية الأربعاء. أين تكون الأمطار من متفرقة إلى غزيرة محليا.

درجات الحرارة ستعرف إنخفاضا ملحوظا لتتراوح مابين 14 و21 درجة على الولايات الشمالية ومابين 30 إلى 33 درجة بالجنوب.