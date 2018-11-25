أجواء باردة على أغلب مناطق الوطن

ذكرت مصالح الّأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى ستشهد بعض السحب السفلى مع ضباب خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء قليلة الغيوم طيلة النهار.

أما المناطق الشرقية، فيتوقع الديوان، أجواء مغشاة وغائمة محملة ببعض الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

وسجلت على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس أجواء مغشاة جزئيا، لتصبح صافية بداية من الظهيرة.

وفي الجنوب، ترتقب المصلحة، اجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الضرقية، أما على شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الوسطى، تشهد بعض السحب السفلى خلال الصبيحة.

وستتراوح درجات الحرارة، ما بين 17 الى 20 درجة على المناطق الساحلية، و 12 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية، و16 إلى 34 درجة بالجنوب.