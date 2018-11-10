أجواء باردة على كامل التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية ستشهد بعض الضباب على سهوب المناطق الداخلية نحو الهضاب العليا خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وترتقب المصلحة سحب عابرة، بالمناطق الوسطى، خلال الصبيحة، قد تكون مصحوبة بأمطار خفيفة على المناطق الوسطى الشرقية، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة الغيوم طيلة النهار.

أما المناطق الشرقية، فتتوقع سحب عابرة ببعض الامطار خاصة على الساحلية لتتحسن الأجواء أواخر النهار.

وستعرف المناطق الجنوبية، أجواء صافية إلى مغشاة جزئيا على شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية، أما على باقي المناطق الجنوبية تكون السماء صافية على العموم.

وبخصوص درجات الحرارة، فستتراوح ما بين 17 و20 درجة على السواحل، و13 الى 20 درجة بالداخلية، ومابين 19 إلى 34 درجة بالجنوب.