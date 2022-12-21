أجواء باردة في الصبيحة.. أمطار متفرقة على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على كافة الولايات الغربية والوسطى . غير أنها ستكون من مغشاة إلى غائمة على الولايات الشرقية مع تساقط أمطار متفرقة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، ومن يوم غد الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل. تبيّن سحب سفلى كثيفة على المناطق الوسطى والشرقية. تعطي بعض الأمطار مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. لتصبح الأجواء صافية ومستقرة بعد ظهيرة الغد الخميس.

درجات الحرارة ستكون باردة ومنخفضة خلال الليل والصبيحة لتتراوح مابين 1 الى 10 درجات على المناطق الشمالية ومن 10 الى 12درجة على المناطق الجنوبية. بينما درجات الحرارة خلال الظهيرة ستعرف ارتفاعا عن معدلها الفصلي لتصل إلى 28 درجة على الولايات الشمالية ومن 25 إلى 33 درجة على الجنوب.

أما عن حالة البحر،فسيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا

وتشير النماذج الرقمية العالمية، إلى أن الإستقرار في الطقس سيبقى يشمل كافة دول البحر الأبيض المتوسط وكذا الولايات الشمالية إلى غاية نهاية الشهر الجاري.