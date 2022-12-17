قناة النهار أجواء باردة ليلة اليوم على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 17 ديسمبر 2022 - 10:38 البرد بزاف شارك غرِّد أرسل 106 0 أجواء باردة ليلة اليوم على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TSRu8 اقرأ أيضا الشيخ النوي: البيض وعين تموشنت وبرج غدير بدون إنارة عمومية والمسؤولين لا حدث قناة النهار 13 ديسمبر سوق أهراس: الدوبارة البسكرية .. سيدة الأطباق التقليدية المفضلة في فصل الشتاء قناة النهار 01 ديسمبر صورة تذكارية لرئيس الجمهورية رفقة رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية قناة النهار 06 ديسمبر تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا قناة النهار 08 ديسمبر وزير الصناعة : مصنع جيكا للاسمنت سيتكفل بتدعبم كل الفرق الجزائرية بداية السنة بيما فيها وفاق سطيف قناة النهار 29 نوفمبر تصالح سامية طبّوش ووحيدة قرّوج على المباشر بعد فتنة داروها بيناتهم !! قناة النهار 02 ديسمبر قسنطينة : تشييع جثمان جنازة المجاهد العميد المتقاعد "محمد بتشين" بمقبرة الشهداء قناة النهار 30 نوفمبر النهار ترندينغ: الفكاهي المصري محمد هنيدي يسخر من منتخب الكاميرون وتحطيم تمثال عين الفوارة من جديد قناة النهار 03 ديسمبر "مفيدة عداس: "عرضو عليا باش نشري متابعين وهميين بهذه الاسعار قناة النهار 15 ديسمبر