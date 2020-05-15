أجواء باردة وأمطار رعدية بداية من يوم غد

أكدت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، بأن المناطق الداخلية للبلاد، ستشهد تراجعا محسوسا في درجات الحرارة القصوى وتساقط أمطار رعدية مصحوبة بهواء بارد.

وأكد ديوان الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم غد السبت إلى غاية الإثنين المقبل.

ويأتي هذا التغير في الطقس بسبب تسرّب هواء بارد جدا من الأطلسي إلى المناطق الداخلية الغربية والوسطى للوطن، خاصة على ولايات المدية، تيارت، الجلفة، الأغواط والبيض، أين لن تتعدى الحرارة 15 درجة.

وستشهد ذات المناطق تساقط أمطار رعدية من فترة إلى أخرى من يوم غد السبت إلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأكدت مصالح الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة على السواحل الغربية والوسطى سوف تتأثر هي الأخرى بهذا الهواء البارد، لتنخفض الحرارة إلى 20 درجة، غير أنها ستبقى فصلية على المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد.

للإشارة، فإن نشاط الزوابع الرملية طيلة هذه الفترة سيبقى نشطا بكثرة على جل المناطق الجنوبية.