أجواء باردة وأمطار على هذه المناطق غدا الجمعة

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والتي ستعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية أجواء مغشاة جزئيا، فيما ستسقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية، بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و24 درجة بالمناطق الساحلية.

فيما تتراوح درجات الحرارة بين 16و 24 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 22 و36 درجة بالمناطق الجنوبية.

حيث ستعرف المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا، فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا مع تطاير الرمال.