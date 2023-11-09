إعــــلانات
الوطني

أجواء باردة وأمطار على هذه المناطق غدا الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
أجواء باردة وأمطار على هذه المناطق غدا الجمعة
  • 23260
  • 0

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والتي ستعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية أجواء مغشاة جزئيا، فيما ستسقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية، بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و24 درجة بالمناطق الساحلية.

فيما تتراوح درجات الحرارة بين 16و 24 درجة بالمناطق الداخلية، وبين  22 و36 درجة بالمناطق الجنوبية.

حيث ستعرف المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا، فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا مع تطاير الرمال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8WVg4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر