أجواء باردة وأمطار على هذه الولايات غدا

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة غدا الإثنين على المناطق الشمالية للوطن مع بعض الأمطار على الولايات الغربية والوسطى.

وأشارت ذات المصالح، أن الطقس سيكون ممطر بالمناطق الغربية و الوسطى غدا الإثنين، و غائم جزئيا بالمناطق الشرقية. مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا بالمناطق الشمالية. بينما يبقى الطقس مشمس بالمناطق الجنوبية. مع رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا بالمناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 20 و 24 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 16 و 29 درجة بالمناطق الداخلية. في حين تتراوح بين 28 و 38 درجة بالمناطق الجنوبية.