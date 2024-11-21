أجواء باردة وأمطار غزيرة غدا في هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء غائمة وباردة مع تساقط أمطار أحيانا تكون معتبرة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن توقعات الطقس ليوم غد على المناطق الغربية، ستكون غائمة بسحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية. من المحتمل أن تكون محملة ببعض الأمطار المحلية. مع أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة على المناطق الساحلية، الداخلية وكذا الهضاب العليا الشرقية. مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات، خاصة على المناطق الساحلية الوسطى الشرقية. في حين على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

درجات الحرارة تتراوح مابين 19 الى 21 درجة على السواحل. ومن 16 الى 22 درجة على المناطق الداخلية، ومن 19 الى 31 درجة على المناطق الجنوبية.