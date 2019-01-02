أجواء باردة وأمطار متفرقة بالولايات الشرقية اليوم

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الغربية والوسطى ضباب محلي قرب السواحل.

لتتحسن بعدها وتصبح من صافية إلى قليلة السحب.

بينما على المناطق الشرقية، الأجواء مغشاة ببعض السحب السفلى مرفوقة بضباب محلي، قرب السواحل ليتلاشى تدريجيا.

أواخر النهار، تتلبد السماء تدريجيا لتصبح غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة خلال الليل خاصة على المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية تصل إلى 50 كم/سا بداية من الظهيرة.

على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء الجنوب الغربي أين تكون السماء من صافية إلى مغشاة.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 و 18 درجة على المناطق الداخلية.

و ما بين 16 و 26 درجة على المناطق الجنوبية.