أجواء باردة وأمطار مرتقبة على هذه الولايات غدا

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل طقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الوسطى و الشرقية، يوم غد الثلاثاء، فيما سيكون الطقس ممطر بالمناطق الغربية للوطن.

وأشار ذات المصدر أن سرعة الرياح تصل إلى 60 كلم/سا بالشمال، فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و 19 درجة. بالمناطق الساحلية، و بين 11 و 21 درجة بالمناطق الداخلية.

أما الولايات الجنوبية ستعرف طقس مشمس في حين ستشههد مناطق الجنوب الغربي تساقط أمطار.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 24 و 38 درجة بالمناطق الجنوبية، وستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالجنوب.