أجواء باردة واضطرابات جوية إلى نهاية الأسبوع بهذه الولايات

ستبقى الولايات الشمالية للوطن تحت تأتير تسلسل إضطرابات جوية من نشيطة إلى متوسطة الفعالية. محمّلة بهواء بارد وأمطار متفرقة تكون أحيانا غزيرة وراعدة.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في حديث “للنهار”، أن المناطق الشمالية حاليا يتمركز بها منخفض ضغط جوي علوي قادم من شرق أوروبا. يحمل تيارات شمالية غربية على المناطق الشمالية للوطن محمل بهواء بارد ورطوبة مع هواء غير مستقر.

وأشارت بن رقطة، إلى أن الأجواء ستبقى غائمة مع أمطار متفرقة تكون أحيانا معتبرة وغزيرة محليا إلى غاية الأربعاء على الولايات الوسطى والشرقية خاصة بجاية، جيجل، و سكيكدة. لتتحسن الأجواء تدريجيا يوم الخميس.

وكشفت بن رقطة، أن هنالك إضطراب جوي آخر سيخص الولايات الغربية يوم الخميس يكون محمل بأمطار معتبرة محليا. وبالتالي ستبقى كل الولايات الشمالية تحت تأثير تسلسل إضطرابات جوية إلى غاية يوم الجمعة.

درجات الحرارة ستعرف تراجعا محسوسا. أين تتراوح مابين 13 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية ومن 15 إلى 20 درجة بالسواحل. وتتراوح مابين 30 إلى 33 درجة بالجنوب.