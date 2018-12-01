أجواء باردة وصافية على أغلب ولايات الوطن

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، على المناطق الغربية والوسطى، سحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة الغيوم.

كما ستشهد بعض الضباب على المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

وتكون الرياح معتدلة قرب السواحل، أما نحو المناطق الداخلية والهضاب العليا فتكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية.

أما المناطق الشرقية، فترتقب المصلحة، أجواء غائمة محملة ببعض الأمطار التي تكون على شكل زخات أحيانا على المناطق الساحلية لأقصى الشرق.

والريح تكون شمالية غربية وتصل إلى 50 كم/سا أحيانا على السواحل.

وفي المناطق الجنوبية، ذكر الديوان، أجواء صافية على العموم على جل المناطق الجنوبية باستثناء أقصى الجنوب حيث نسجل سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

ستتراوح درجات الحرارة مابين 16 إلى 19 درجة، على السواحل، و10 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، في حين سجلت 15 إلى 30 درجة بالجنوب.