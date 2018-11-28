أجواء باردة وصافية على أغلب ولايات الوطن اليوم

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن الإستقرار سيعود على المناطق الشمالية، حيث تكون الأجواء صافية على العموم.

والرياح تكون ضعيفة ومتغيرة الإتجاه قرب السواحل الغربية، ومن غربية إلى شمالية غربية، قرب السواحل الوسطى والشرقية تصل إلى 40 كم/سا نحو أقصى الشرق.

في حين على المناطق الداخلية، والهضاب العليا ومنطقة الأوراس تعرف رياح ضعيفة من متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية.

وسيشهد الجنوب، أجواء صافية على جل المناطق الصحراوية، باستثناء أقصى الجنوب حيث تكون السماء مغشاة جزئيا، مع احتمال بعض الضباب على منطقتي بشار والساورة.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، مابين 17 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، و14 إلى 21 بالمناطق الداخلية و19 إلأى 33 درجة بالجنوب.