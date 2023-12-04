أجواء جد باردة.. أمطار وثلوج بداية من الجمعة على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية، بداية من ليلة اليوم الإثنين. غير أنه سيكون هنالك إضطراب جوي قوي بداية من ليلة الخميس إلى الجمعة مرفوق بأمطار وثلوج وتراجع في درجات الحرارة على الولايات الشرقية والوسطى.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح “للنهار أونلاين”، أن الولايات الشمالية للوطن ستعرف سلسلة من الإضطرابات الجوية تكون من متوسطة إلى نشيطة مرفوقة بأمطار متفرقة وتكون أحيانا معتبرة.

وعن الأجواء المرتقبة ليوم غد الثلاثاء، ستكون غائمة بسحب كثيفة مرفوقة بأمطار تكون أحيانا معتبرة على المناطق الشمالية للوطن. ويوم الأربعاء الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون غائمة مرفوقة ببعض الأمطار لتتحسن خلال الظهيرة. بينما على الولايات الشرقية الأجواء غائمة مرفوقة ببعض الامطار على المناطق الساحلية والقرب ساحلية لتتحسن خلال الليل.

درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء ستتراوح من 12 إلى 20 درجة على الولايات الشمالية للوطن. مع تسجيل 0 درجة خلال الليل على المناطق الداخلية.

بينما الأجواء يوم الخميس – تضيف بن رقطة- ستكون مستقرة على المناطق الشمالية في انتظار قدوم إضطراب جوي من المناطق الغربية ليلة الخميس إلى الجمعة. مرفوق بأمطار لتلتحق تدريجيا صبيحة يوم الجمعة بالمناطق الساحلية والداخلية للوطن. حيث تكون الأجواء يوم الجمعة غير مستقرة وباردة مع أمطار تكون أحيانا غزيرة ورعدية على المناطق الساحلية والداخلية للوطن.

كما ستعرف المناطق الداخلية تساقط للثلوج على قمم الجبال الوسطى الشرقية والشرقية ليلة الجمعة والسبت. مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة التي تتراوح مابين 10 إلى 18 درجة على هذه الولايات. كما أن درجات الحرارة الدنيا ستكون تحت الصفر مدة الإضطراب الجوي.

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