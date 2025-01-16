أجواء جد باردة.. صقيع وثلوج في هذه المناطق

ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة وباردة على المناطق الشمالية للوطن اليوم الخميس. مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الغربية غائمة مع تساقط بعض الأمطار خلال الليل. كما ستكون الأجواء باردة على المرتفعات الداخلية. وثلوج متوقعة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية، أجواء غائمة مع تساقط زخات من الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية الشرقية تقل حدة بداية من الليل. وثلوج على المرتفعات من 1200 الى 1100 متر خاصة الوسطى الشرقية والشرقية.

وستكون الأجواء بالمناطق الجنوبية مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. مع سحب عابرة على منطقة بشار وشمال الصحراء. وأجواء من مغشاة إلى غائمة على الصحراء الشرقية نحو منطقة الواحات. مع تساقط أمطار تكون أحيانا على شكل زخات لتزداد حدة بداية من الظهيرة على منطقة الواحات ورعدية.

درجات الحرارة تتراوح من 11 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، ومن 4 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية، ومن 10 إلى 26 درجة بالجنوب.

نشرية خاصة.. ثلوج تتعدى 15 سم على 10 ولايات وأعلنت أمس، مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط للثلوج بسمك يصل إلى 15 سم على المرتفعات التي يصل علوها 1100 متر. وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أفادت بتساقط ثلوج كثيفة بداية من منتصف ليلة الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من اليوم الخميس. على ولايات تيزي وزو، البويرة ،بجاية ،جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، أم البواقي، باتنة و خنشلة.