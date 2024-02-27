أجواء جد باردة وممطرة وثلوج غدا الأربعاء على هذه المناطق

ستشهد المناطق الوسطى والشرقية غدا الأربعاء أمطار رعدية جد غزيرة. فيما سيكون الطقس مشمسا إلى ممطر بالمناطق الغربية. ومشمسا بالمناطق الجنوبية.

وتشهد المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر غدا الأربعاء، تساقطا للثلوج.

وتتراوح درجات الحرارة بين 10 و12 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 9 و14 درجة بالمناطق الداخلية وبين 14و33 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال وإلى 50 كلم/سا بالجنوب.