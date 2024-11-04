أجواء حارة اليوم وعودة الأمطار بداية من الخميس

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل درجات حرارة مرتفعة نهار اليوم الإثنين، على عدة ولايات شمالية، في حين ستشهد المناطق الشرقية والوسطى للبلاد تساقط أمطار بداية من يوم الخميس.

وأوضحت المصالح نفسها، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نهار اليوم، أين ستصل إلى 30 درجة مئوية تحت الظل. على كل من ولاية الجزائر العاصمة، بومرداس، المدية، تيبازة وتيزي وزو.

في حين ستكون الأجواء غائمة بداية من غد الثلاثاء، وهذا راجع لسحب سفلى كثيفة ستميز أغلب المناطق الشمالية والجنوبية. مع احتمال تساقط بعض الأمطار. كما ستشهد المناطق الداخلية وشمال الصحراء نشاط لخلايا رعدية.

وستكون الأجواء مستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن مع حلول مساء يوم الخميس سنسجل دخول اضطراب جوي. محمل بتساقط أمطار على المناطق الشرقية قسنطينة، سوق اهراس، تبسة، خنشلة، عين البيضة، باتنة.

كما ستعرف كل من ولايات البليد،ة تيزي وزو، المدية، الشلف، البويرة، تيارت والأغواط تساقط أمطار خفيفة.

وأشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، دخول منخض جوي قوي محمل بأمطار جد غزيرة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024.

فيما ستعرف درجات الحرارة استقرارا وستعود إلى معدلها الفصلي، أين ستتراوح بين 25 درجة بالمناطق الشمالية و39 بالجنوب بداية من يوم الغد الثلاثاء.

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