أجواء حارة جدا خلال يومي عيد الفطر المبارك

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، تسجيل طقس حار على المناطق الداخلية الغربية والوسطى والشمالية، مع تسجيل 45 درجة كأقصى حد على المناطق الجنوبية.

وستعرف المناطق الداخلية الغربية والوسطى حرارة تتعدى 37 درجة مئوية، فيما تتعدى العتبة “30 درجة” على باقي المناطق الشمالية للوطن.

وستشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة قياسية مقارنة بالمعدل الفصلي، حيث ستتراوح الحرارة بين 35 و 45 درجة مئوية.

وأكدت مصالح الأرصاد الجوية، على أنه يوم غد السبت، ستعرف المناطق الجنوبية سقوط أمطار تكون غزيرة محليا على شمال ووسط وشرق الصحراء.

وستعرف هذه المناطق تسجيل تطاير للرمال بسبب استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.

أما الوضعية الجوية ليومي الأحد والإثنين المقبلين، فيرتقب تسجيل طقس حار مع تشكّل خلايا رعدية تكون ممطرة في أغلب الأحيان على المناطق الداخلية.

وعن درجات الحرارة، فستصل إلى 37 درجة على معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية والمسيلة وتتراوح بين 30 و 35 درجة على كل من العاصمة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.

أما على المناطق الجنوبية، فستتراوح الحرارة بين 35 و 45 درجة، خاصة على عين صالح، عين قزام، برج باجي مختار، أدرار وتمنراست.