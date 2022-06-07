قناة النهار أجواء حارة صيفية.. طقس الثلاثاء 07 جوان 2022 بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2022 - 02:47 شارك غرِّد أرسل 5 0 أجواء حارة صيفية.. طقس الثلاثاء 07 جوان 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/AabAx اقرأ أيضا في يومهم العالمي .. الأطفال العباقرة في بطولة وطنية للحساب الذهني قناة النهار 01 جوان وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة قناة النهار 06 جوان قسنطينة: وليد ونائلة.. قصة شابين نجحا في تصنيع أجود أنواع الجبن محليا قناة النهار 06 جوان نشر وتسريب مواضيع "الإمتحانات الرسمية".. هذه هي عقوبات المتورطين قناة النهار 27 ماي حكاية نجاح: أبطال جزائريين عاشوا حياة صعبة قبل الوصول للنجاح والشهرة قناة النهار 18 ماي وزير التكوين والتعليم المهنيين: 10 ولايات من الجنوب ستستفيد من تخصصات في قطاعات حساسة قناة النهار 06 جوان "مخرج تلفزيوني :" المرحوم أحمد بن عيسى متواضع ومايبخلش على الأجيال قناة النهار 20 ماي صريح جدا: ماذا يعرف الطلبة الجزائريون عن عيدهم الوطني.. وكيف يرون واقعهم ؟ قناة النهار 19 ماي فاسألوا: فضل التوكل على الله قناة النهار 20 ماي ندوة دولية للإحتفال بالذكرى الـ50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء قناة النهار 21 ماي