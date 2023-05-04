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قناة النهار

أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023

بقلم قناة النهار
أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023
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أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023

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رابط دائم : https://nhar.tv/2UeDa
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