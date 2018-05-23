أجواء حارة عبر كامل التراب الوطني يومي الخميس والجمعة

ستعرف صبيحة الغد الخميس، أجواء حارة، صافية بدرجة حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، في ثامن يوم من الصيام خلال الشهر الفضيل.

كما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء حارة على المناطق الشمالية، مع احتمال انتشار ضباب خفيف مع بعض السحب السفلى.

وستكون سرعة الرياح، ما بين 15 إلى 50 كم/سا وتزداد تحت وقع الرعود.

أما المناطق الجنوبية،فستعرف أجواء غائمة غالبا، مع بعض الأمطار على الصحراء والواحات، تكون مصحوبة محليا برعود ثم تتحسن الأجواء آواخر النهار.

وتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، حيث تصل سرعتها 20/40 كم/ سا مع تطاير بعض الرمال على الواحات.

وأما فيما يخص درجات الحرارة، فستتراوح من28 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، ومن 32 إلى 39 على الداخلية، ومن 35 إلى 46 بالجنوب.

أما يوم الجمعة فستعرف المناطق الشمالية، أجواء حارة وصافية مع تشكل بعض السحب على الهضاب العليا والأوراس خلال الظهيرة.

وستتراوح درجة الحرارة ما بين 20 إلى 38 درجة مئوية على المناطق الشمالية.

وستشهد الولايات الجنوبية أجواء مغشاة غالبا إلى غائمة أحيانا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 46 درجة مئوية في الجنوب وأقصى الجنوب.