قناة النهار أجواء حارة على أغلب المناطق.. طقس الخميس 14 جويلية 2022 بقلم قناة النهار نشر في 14 جويلية 2022 - 04:58 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Eg32x اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى مقام الشهيد ويضع اكليلا من الزهور قناة النهار 05 جويلية المكتب الوطني للجمعية الوطنية للأوياء يدعو إلى رقمنة الإدارة في المؤسسات التربوية قناة النهار 13 جويلية أسامة سحنون: مررت بفترة وكنت أفكر في الإعتزال والحمد الله تعبي مارحش خسارة قناة النهار 04 جويلية أضاحي العيد هذه السنة لمن استطاع إليها سبيلا..وغلاء الأعلاف حٌجة الموال قناة النهار 26 جوان صريح جدا: عنابة.. إرتفاع جنوني في سعر اضحية العيد قناة النهار 03 جويلية التلاميذ يرتقبون نتائج "الباك" ويوجهون بوصلتهم نحو صفحة الوزارة قناة النهار 12 جويلية وزير السياحة: تأجير المساكن للسياح سيؤطر ضمن معايير وشروط خفيفة جدا وبأثمان معقولة قناة النهار 23 جوان صريح جدا: المواطن الجزائري واللغة الإنجليزية..راكي تڤصري مع واحد "يسبيكي ماشي غير anglais" قناة النهار 24 جوان مصارع المنتخب الوطني للكاراتي يذرف الدموع بعد الإقصاء من الألعاب المتوسطية ويعتذر من الجزائريين قناة النهار 27 جوان خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير قناة النهار 10 جويلية