أجواء حارة على كافة ربوع الوطن اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غدا من مغشاة إلى صافية مع درجات حرارة مرتفعة.

وأضاف الديوان، أن الأجواء على المناطق الشمالية ستكون مغشاة ببعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى يميز السواحل خلال الصبيحة، خاصة نحو المناطق الغربية والشرقية.

بينما خلال الظهيرة، رعود متوقعة على الهضاب العليا الغربية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء المرتقبة على الولايات الجنوبية ستكون من صافية إلى قليلة السحب على الجنوب الغربي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على الصحراء الوسطى.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون حارة حيث تتراوح درجات الحرارة مابين 38 و41 درجة على السواحل، ومابين 32 و42 درجة على المناطق الداخلية، في حين تتراوح مابين 37 و47 درجة بالجنوب.

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