أجواء حارة على هذه المناطق غدا الجمعة

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والذي يعرف أجواء مشمسة.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على شمال الوطن.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.