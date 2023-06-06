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أجواء حارة على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أجواء حارة على هذه المناطق
meteo
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أجواء حارة على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/sMCmG
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