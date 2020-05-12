أجواء حارة على هذه الولايات اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الغربية من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما الرياح تكون غربية تصل أحيانا إلى 50 كم/سا خلال الظهيرة على السواحل.

وأضاف الديوان أن الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا وحارة نسبيا، خاصة على المناطق الوسطى الساحلية منها والقرب ساحلية.

أما الرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا على العموم قرب السواحل الوسطى، لتزداد حدة مؤقتا من 50 إلى 60 كم/سا.

في حين ستكون الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة غالبا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة.

الرياح تكون جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن نحو الصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية.

وتتراوح ما بين 24 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

.