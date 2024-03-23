أجواء حارة على هذه الولايات غدا الأحد
بقلم عايدة.ع
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية، وحار نسبيا بالمناطق الشمالية يوم غد الأحد.
وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و 31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و 32 درجة بالمناطق الداخلية .
وحسب ذات المصدر، فإن المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مشمسة ودرجات حرارة تتراوح بين 26 و 39 درجة.
أما بخصوص سرعة الرياح، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال، و60 كلم/سا بالجنوب.
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