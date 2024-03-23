أجواء حارة على هذه الولايات غدا الأحد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية، وحار نسبيا بالمناطق الشمالية يوم غد الأحد.

وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و 31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و 32 درجة بالمناطق الداخلية .

وحسب ذات المصدر، فإن المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مشمسة ودرجات حرارة تتراوح بين 26 و 39 درجة.

أما بخصوص سرعة الرياح، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال، و60 كلم/سا بالجنوب.

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