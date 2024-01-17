أجواء حارة غدا.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة بداية من الجمعة

ستعرف المناطق الشمالية للوطن غدا الخميس أجواء حارة ودرجات حرارة فوق معدلها الفصلي. في انتظار دخول إضطراب جوي سريع النشاط محمل بأمطار معتبرة بداية من ظهيرة الجمعة.

قالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في حديث مع “النهار أونلاين”، أن الأجواء لنهار الغد الخميس ستكون من مغشاة إلى مشمسة على المناطق الشمالية. مع طقس حار على المناطق الغربية. ورياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا مع احتمال تطاير الرمال على المناطق الغربية للوطن. فيما تبقى الأجواء مشمسة بالمناطق الجنوبية. مع رياح تصل إلى 40كلم/سا على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 21 و 26 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 19و 23 درجة بالمناطق الداخلية. في حين تتراوح مابين 21 و 31 درجة بالمناطق الجنوبية.

وعن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة وبداية بيوم الجمعة أكدت بن رقطة أن الوضعية الجوية، ستتغير بسبب قدوم إضطراب جوي سريع النشاط محمّل بأمطار تكون أحيانا على شكل زخات راعدة، أين ستكون الأجواء مغشاة بسحب كثيفة يوم الجمعة على المناطق الغربية والداخلية محملة بأمطار لتلتحق بالسواحل الوسطى والشرقية مساء الجمعة. كما أن الأمطار ستكون أكثر اعتبارا وغزارة يوم السبت على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة ستعرف إنخفاضا ملحوظا بسبب الإضطراب الجوي. أين تتراوح مابين 6 إلى 16 درجة على المناطق الشمالية. غير أن الأجواء ستعود الى الإستقرار والصفاء بداية من يوم الأحد.

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