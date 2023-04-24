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قناة النهار

أجواء حارة مرتقبة نهار اليوم الإثنين

بقلم قناة النهار
أجواء حارة مرتقبة نهار اليوم الإثنين
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أجواء حارة مرتقبة نهار اليوم الإثنين

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رابط دائم : https://nhar.tv/ari6x
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