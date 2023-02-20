قناة النهار أجواء حارة نسبيا طيلة نهار اليوم بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 11:01 شارك غرِّد أرسل 66 0 أجواء حارة نسبيا طيلة نهار اليوم بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/O8dzx اقرأ أيضا حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021 قناة النهار 16 فيفري بعد تداول فيديو يوثق تعريض حياة الركاب للخطر بالدويرة.. الدرك الوطني يوقف المتهمين قناة النهار 01 فيفري إبتكار جهاز كاشف لتسرّب الغاز بأيادي جزائرية..التفاصيل قناة النهار 02 فيفري سوري مقيم بوهران يبكي .."الرئيس تبون زعيم أرسل رجال وطائرات وماسأل عن العقوبات..تحيا الجزائر" قناة النهار 08 فيفري الدرك الوطني : توقيف شخصين وحجز 4653 وحدة من المكملات الغذائية قناة النهار 07 فيفري مستغانم : جنة العارف..مؤسسة للتنمية المستدامة تحافظ على رونقها الأندلسي قناة النهار 09 فيفري المدية : إستقبال حار لوحدات الحماية المدنية المشاركة في عمليات الإنقاذ بسوريا قناة النهار 14 فيفري أحوال الطقس / أجواء حارّة بداية من الغد على هذه المناطق قناة النهار 17 فيفري "إبتسام حملاوي :" تسخير أكثر من 10 طائرات من أجل المساعدة والأغلبية كانت لسوريا قناة النهار 08 فيفري طواقم الهلال الأحمر الجزائري في عملية إخلاء المباني المهددة بالإنهيار بمحافظة حلب قناة النهار 12 فيفري