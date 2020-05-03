أجواء حارة ودرجات حرارة تصل إلى 37 درجة اليوم

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صافية وحارة نسبيا، خاصة على المناطق الوسطى و الغربية.

وأضاف الديوان، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء مغشاة جزئيا،على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي و كذا الصحراء الشرقية و اجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى و الصحراء الشرقية مع تطاير للرمال.

وأعلن الديوان، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 25 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية.

كما تتراوح ما بين 26 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.