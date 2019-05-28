أجواء حارة ودرجات حرارة تصل إلى 37 درجة على هذه المناطق

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية مع تسجيل أجواء حارة على المناطق الساحلية والداخلية.

على الهضاب العليا، سحب عابرة مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال الظهيرة.

على المناطق الوسطى أجواء صافية بعد انقشاع بعض السحب السفلى التي تميز خلال الصبيحة المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

بداية من الظهيرة، تشكل بعض السحب على الهضاب العليا.

بينما على المناطق الشرقية أجواء صافية على العموم، مع تسجيل سحب عابرة بداية من الظهيرة.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا مع رعود على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

بعض السحب العابرة على منطقة بشار وشمال الصحراء، وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

الرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا، على شمال الصحراء، منطقة الواحات وتندوف، وتكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية على منطقة بشار.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 30 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.