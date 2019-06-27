أجواء حارة.. ودرجات حرارة تصل إلى 43 درجة على هذه الولايات اليوم!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد انقشاع الضباب خلال الصبيحة.

بداية من الظهيرة، نسجل تشكُل سحب على الهضاب العليا الغربية، من المحتمل أن تؤدي إلى بعض الرعود المنعزلة.

الرياح تكون شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا وحارة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 41 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 34 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 38 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.