أجواء حارة ودرجات حرارة قياسية خلال العيد

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة يومي عيد الأضحى المبارك. مع إرتفاع قياسي في درجات الحرارة ثاني أيام العيد.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء المصادف ليومي عيد الأضحى المبارك مشمسة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الخلايا الراعدة على الولايات الجنوبية. تكون مصحوبة بأمطار على ولايات أدرار، عين قزام، تمنراست، إليزي، وجانت.

وحسب ذات المصالح، فإن درجات الحرارة أول أيام العيد ستكون فصلية. وتتراوح من 30 إلى 40 درجة مئوية. في حين ستعرف درجات الحرارة إرتفاعا قياسيا ثاني أيام العيد خاصة على الولايات الغربية والوسطى أين ستصل إلى 45 درجة تحت الظل وتصل إلى 49 درجة بالجنوب.