أجواء حارة ودرجات حرارة قياسية على هذه الولايات غدا

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من أجواء حارة وإرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الغربية والوسطى غدا الإثنين.

وحسب ذات النشرية التي حذرت من إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على ولايات تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم. بالإضافة كذلك إلى الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، البليدة. عين الدفلى ،غليزان ، معسكر ، سيدي بلعباس. كما ستتراوح درجات الحرارة مابين 30 إلى 32 درجة على هذه الولايات.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم كتلة هوائية ومرتفع للضغط الجوي من الجنوب، محمل بهواء ساخن، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي ستتراوح من 30 إلى 32 درجة على المناطق الشمالية. وتصل إلى 39 درجة بالجنوب. بسبب المرحلة الإنتقالية التي تمر بها الجزائر. كما ستكون درجات الحرارة الدنيا في الصبيحة والليل دافئة لتتراوح مابين 18 و20 درجة على المناطق الشمالية. ومابين 18 إلى 25 درجة بالجنوب.

وتشير ذات النماذج، أن الأجواء الحارة ستعرفها كل الولايات الشمالية يوم الثلاثاء أيضا. في انتظار تغير الوضعية الجوية بداية من صبيحة الأربعاء بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج على المناطق الشمالية للوطن.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء يوم الأربعاء غائمة خلال الصبيحة خاصة على المناطق الغربية بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد، الأمر الذي يؤدي إلى تغير في الوضعية الجوية، مع تساقط صبيحة الاربعاء عودة الامطار على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، وهران. بالأإضافة إلى الثلوج على مرتفعات البيض وعين الصفراء.

كما ستلتحق الأمطار خلال الظهيرة على أغلب المناطق الشمالية على غرار البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، المدية، بومرداس، قسنطينة، سطيف، باتنة، والجلفة. وسيكون الإضطراب الجوي أكثر نشاطا وفعالية مساء يوم الأربعاء إلى غاية منتصف نهار الخميس لتعود الأجواء إلى الإستقرار والصفاء يوم الجمعة.