قناة النهار أجواء حارة 🌡 تصل إلى 47 درجة تحت الظل ورطوبة عالية بقلم قناة النهار نشر في 04 جوان 2022 - 02:14 شارك غرِّد أرسل 21 0 أجواء حارة 🌡 تصل إلى 47 درجة تحت الظل ورطوبة عالية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zTUls اقرأ أيضا أنا فتاة مراهقة كرهت حياتي ودارنا ما يحبونيش واحد ما يفهمني..انصحيني قناة النهار 17 ماي أجواء مستقرة ومشمسة.. طقس الثلاثاء 24 ماي 2022 قناة النهار 24 ماي النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب قناة النهار 26 ماي فاسألوا: لا تحقرن من المعروف شيئا قناة النهار 02 جوان برنامج "toutes options": العربون العداد وتعليق الاسعار في أسواق السيارات المستعملة قناة النهار 28 ماي بعد بث قناة النهار نداء حميد .. الصيدلية المركزية تتكفل بعملية والدته قناة النهار 15 ماي صريح جدا: شحال يصرف الشباب الجزائري في النهار؟ قناة النهار 02 جوان طالع هابط: النوي يتوغل في سوق السمك ويكشف حقيقة سمكة التونة قناة النهار 19 ماي طلبة يحتلون المراتب الأولى في مسابقة "هواوي" لتكنولوجيا الإعلام ويطمحون للعالمية قناة النهار 26 ماي شاهد..مواطن يعثر على طفل تائه في أحد غابات جيجل ويسلمه للدرك الوطني قناة النهار 01 جوان