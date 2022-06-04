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قناة النهار

أجواء حارة 🌡 تصل إلى 47 درجة تحت الظل ورطوبة عالية

بقلم قناة النهار
أجواء حارة 🌡 تصل إلى 47 درجة تحت الظل ورطوبة عالية
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أجواء حارة 🌡 تصل إلى 47 درجة تحت الظل ورطوبة عالية

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رابط دائم : https://nhar.tv/zTUls
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