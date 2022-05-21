أجواء خيالية بولاية البيض قبل موعد دخول المولودية التاريخ

تستقبل. اليوم السبت. مولودية البيض نضيرتها مولودية سعيدة. في إطار الجولة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الثاني مجموعة وسط غرب.

وستكون مولودية البيض، أمام فرضة مواتية لترسيم صعودها لأول مرة في تاريخها للمحترف الأول.

ونقل موفد قناة النهار الأجواء الحماسية من ملعب زكريا مجدوب، بالبيض، والتي ستستقبل فيها مولودية البيض، مولودية سعيدة.

كما تحتل مولودية البيض، صدارة مجموعة وسط غرب بـ65 نقطة، متقدما على ملاحقه شباب تيموشنت، بفارق الأهداف.

يذكر أن، منافس مولودية البيض، على ورقة الصعود للمحترف الأول، شباب عين تيموشنت، سيتنقل لمواجهة إتحاد بلعباس.