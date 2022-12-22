قناة النهار أجواء ربيعية على المناطق الشمالية للوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 10:20 شارك غرِّد أرسل 126 0 أجواء ربيعية على المناطق الشمالية للوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Pwjo8 اقرأ أيضا "طالع هابط: النوي يبعث برسالة للوزير لخضر رخروخ.. "قطاع الاشغال العمومية بالمدية مخروبة قناة النهار 20 ديسمبر درك فرندة بتيارت يسترجع 88 رأس من الماشية ويطيح بشبكات أرعبت الموالين قناة النهار 14 ديسمبر زيداني محمد: ماكاش حاجة ماتتغيرش والمرض تاعك لازم تصاحبوا وتهدر معاه قناة النهار 21 ديسمبر غليزان : تسويق أسماك المياه العذبة بأسعار تنافسية في ظل ارتفاع أسعار اسماك البحر قناة النهار 13 ديسمبر قسنطينة : تفكيك شبكة وطنية لسرقة المركبات قناة النهار 08 ديسمبر قسنطينة : وضعية العتاد الطبي ترهن مواعيد مرضى السرطان للعلاج بالأشعة قناة النهار 13 ديسمبر وضعية جوية مستقرة على هذه المناطق قناة النهار 04 ديسمبر "الوزير الأول :"أوجّه نداء للشباب المُبتكر للمساهمة في إنتاج محتويات رقمية وطنية نوعية قناة النهار 07 ديسمبر عائلة قاطنة ببيت هش ببلدية الأخضرية تناشد السلطات لمنحها سكن لائق بالبويرة قناة النهار 18 ديسمبر حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم قناة النهار 03 ديسمبر